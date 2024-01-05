В Британии отреагировали на поставки РФ северокорейских баллистических ракет

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс. Фото: Facebook

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс отреагировал на информацию о том, что Северная Корея поставляет России баллистические ракеты. Оккупанты используют их против Украины.

Свою реакцию Грант Шеппс написал в соцсети X.

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"Мир отвернулся от России, заставив Путина согласиться на унижение и пойти с протянутой рукой в Северную Корею, чтобы продолжить свое незаконное вторжение. Поступая так, Россия нарушила многочисленные резолюции Совета безопасности ООН и поставила под угрозу безопасность еще одного региона мира. Это должно прекратиться сейчас", — подчеркнул он.

Шеппс добавил, что Британия вместе с партнерами позаботится о том, чтобы Северная Корея заплатила высокую цену за поддержку России.

Пост Шеппса. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты уже запускали по Украине баллистические ракеты, предоставленные Северной Кореей. Это произошло в конце декабря и начале января.

Также мы писали, что из-за поставок баллистических ракет Северной Кореи в Россию, члены Совбеза ООН созывают заседание. Обсуждения пройдут 10 января.