У Британії розкритикували план Стармера щодо миротворців для України

У Британії розкритикували Стармера за миротворців для Києва — ЗМІ
У британському Генштабі розкритикували план премʼєр-міністра Кіра Стармера щодо відправлення миротворців для України. Там вважають його заяви "політичним театром".
Про це повідомляє The Telegraph.
Миротворці для України
Джерело в армії зазначило, що наразі немає визначеної військової кінцевої мети або припущень військово-стратегічного планування.
"Стармер забіг наперед з розмовами про військове втручання, перш ніж зрозумів, про що він говорить, тому зараз ми чуємо менше про це, а більше про літаки і кораблі, які легше зробити і які не потребують базування в Україні", — йдеться у заяві.
За його словами, РФ та США не підтримують коаліцію, яку очолює Британія. Крім того, переговори ускладнюються тим, що "ніхто не знає, в чому полягає місія".
"Що можуть зробити 10-тисячні міжнародні сили, які базуються на заході країни, більш ніж за 400 км від лінії фронту? Вони навіть не зможуть захистити себе. Це політика. Тут немає військової складової", — сказало джерело.
Високопоставлене джерело в армії сказало для видання, що це залишається "політичним і дипломатичним питанням" щодо того, чи буде фактично виконаний будь-який план коаліції.
"Найкраще, що ми можемо зробити, — це надати українцям зброю для стримування і захисту. Це має бути на першому місці", — додало воно.
Нагадаємо, Стармер заявив про плани Британії розгорнути в Україні понад десять тисяч миротворців.
Раніше він наголосив, що Британія посилює допомогу Україні, включно з літаками в повітрі та "чоботами на землі".
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