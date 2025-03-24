У Британії розкритикували план Стармера щодо миротворців для України

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: REUTERS/Chris Radburn

У британському Генштабі розкритикували план премʼєр-міністра Кіра Стармера щодо відправлення миротворців для України. Там вважають його заяви "політичним театром".

Про це повідомляє The Telegraph.

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Джерело в армії зазначило, що наразі немає визначеної військової кінцевої мети або припущень військово-стратегічного планування.

"Стармер забіг наперед з розмовами про військове втручання, перш ніж зрозумів, про що він говорить, тому зараз ми чуємо менше про це, а більше про літаки і кораблі, які легше зробити і які не потребують базування в Україні", — йдеться у заяві.

За його словами, РФ та США не підтримують коаліцію, яку очолює Британія. Крім того, переговори ускладнюються тим, що "ніхто не знає, в чому полягає місія".

"Що можуть зробити 10-тисячні міжнародні сили, які базуються на заході країни, більш ніж за 400 км від лінії фронту? Вони навіть не зможуть захистити себе. Це політика. Тут немає військової складової", — сказало джерело.

Високопоставлене джерело в армії сказало для видання, що це залишається "політичним і дипломатичним питанням" щодо того, чи буде фактично виконаний будь-який план коаліції.

"Найкраще, що ми можемо зробити, — це надати українцям зброю для стримування і захисту. Це має бути на першому місці", — додало воно.

Нагадаємо, Стармер заявив про плани Британії розгорнути в Україні понад десять тисяч миротворців.

Раніше він наголосив, що Британія посилює допомогу Україні, включно з літаками в повітрі та "чоботами на землі".