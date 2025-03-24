В Британии раскритиковали план Стармера по миротворцам для Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото: REUTERS/Chris Radburn

В британском Генштабе раскритиковали план премьер-министра Кира Стармера по отправке миротворцев для Украины. Там считают его заявления "политическим театром".

Об этом сообщает The Telegraph.

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Источник в армии отметил, что пока нет определенной военной конечной цели или предположений военно-стратегического планирования.

"Стармер забежал вперед с разговорами о военном вмешательстве, прежде чем понял, о чем он говорит, поэтому сейчас мы слышим меньше об этом, а больше о самолетах и кораблях, которые легче сделать и которые не требуют базирования в Украине", — говорится в заявлении.

По его словам, РФ и США не поддерживают коалицию, которую возглавляет Британия. Кроме того, переговоры осложняются тем, что "никто не знает, в чем заключается миссия".

"Что могут сделать 10-тысячные международные силы, которые базируются на западе страны, более чем в 400 км от линии фронта? Они даже не смогут защитить себя. Это политика. Здесь нет военной составляющей", — сказал источник.

Высокопоставленный источник в армии сказал для издания, что это остается "политическим и дипломатическим вопросом" относительно того, будет ли фактически выполнен любой план коалиции.

"Лучшее, что мы можем сделать, — это предоставить украинцам оружие для сдерживания и защиты. Это должно быть на первом месте", — добавил он.

Напомним, Стармер заявил о планах Британии развернуть в Украине более десяти тысяч миротворцев.

Ранее он отметил, что Великобритания усиливает помощь Украине, включая самолеты в воздухе и "сапоги на земле".