Вибух у Британії 24 вересня — на складі промзони сильна пожежа

Пожежа на території промислової зони Groundwell у Свіндоні. Фото: @Purdy_Frog

У промзоні британського міста Свідон пізно ввечері 24 вересня пролунав потужний вибух. Місцевих жителів прилеглого району евакуюють.

Про це повідомляє Sky News.

Вибух у Британії 24 вересня

Як відомо, інцидент стався на одному зі складів. Однак поки невідомо, що його спричинило. Після цього на складі трапилась масштабна пожежа, яку було видно з кількох кілометрів. Відомо, що на місце події прибули понад 10 пожежних машин та інші екстрені служби.

Правоохоронці закликали людей, які живуть неподалік, залишатися всередині будинків, зачинити всі вікна та уникати зони промислового комплексу заради власної безпеки.

За даними BBC, будівлю, де стався вибух, використовувала поліграфічна компанія ESP Smile. Поліція Вілтширу охарактеризувала інцидент як "серйозний" і оточила місце події великим кордоном.

Десятки мешканців написали в соціальних мережах, що після вибуху відчули, як їхні будинки затремтіли. Так, головний тренер і власник клубу Swindon Martial Arts and Fitness, розташованого приблизно за 200 метрів від місця події, Джейсон О'Грейді, заявив, що від вибуху "шматки стельової плитки впал и на всіх".

