Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Британії пролунав потужний вибух — сотні людей евакуюють

У Британії пролунав потужний вибух — сотні людей евакуюють

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 12:09
Вибух у Британії 24 вересня — на складі промзони сильна пожежа
Пожежа на території промислової зони Groundwell у Свіндоні. Фото: @Purdy_Frog

У промзоні британського міста Свідон пізно ввечері 24 вересня пролунав потужний вибух. Місцевих жителів прилеглого району евакуюють.

Про це повідомляє Sky News.

Реклама
Читайте також:

Вибух у Британії 24 вересня

Як відомо, інцидент стався на одному зі складів. Однак поки невідомо, що його спричинило. Після цього на складі трапилась масштабна пожежа, яку було видно з кількох кілометрів. Відомо, що на місце події прибули понад 10 пожежних машин та інші екстрені служби. 

Правоохоронці закликали людей, які живуть неподалік, залишатися всередині будинків, зачинити всі вікна та уникати зони промислового комплексу заради власної безпеки.

За даними BBC, будівлю, де стався вибух, використовувала поліграфічна компанія ESP Smile. Поліція Вілтширу охарактеризувала інцидент як "серйозний" і оточила місце події великим кордоном.

Десятки мешканців написали в соціальних мережах, що після вибуху відчули, як їхні будинки затремтіли. Так, головний тренер і власник клубу Swindon Martial Arts and Fitness, розташованого приблизно за 200 метрів від місця події, Джейсон О'Грейді, заявив, що від вибуху "шматки стельової плитки впал и на всіх". 

Нагадаємо, нещодавно    Л итва в икр ила злочинців, які готували низку терактів  в    Європі. Підозри оголошено загалом 15 особам.    

Також ми писали, що у ніч проти 14 вересня на Київщині трапилась детонація боєприпасів у поїзді. Внаслідок інциденту також сталося пошкодження залізничної інфраструктури.

евакуація пожежа вибух Велика Британія склад
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації