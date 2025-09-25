Видео
Зеленский объяснил, разрешал ли Трамп ответные удары по РФ
Главная Новости дня В Британии прогремел мощный взрыв — сотни людей эвакуируют

В Британии прогремел мощный взрыв — сотни людей эвакуируют

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 12:09
Взрыв в Британии 24 сентября — на складе промзоны сильный пожар
Пожар на территории промышленной зоны Groundwell в Свиндоне. Фото: @Purdy_Frog

В промзоне британского города Свидон поздно вечером 24 сентября прогремел мощный взрыв. Местных жителей близлежащего района эвакуируют.

Об этом сообщает Sky News.

Читайте также:

Взрыв в Британии 24 сентября

Как известно, инцидент произошел на одном из складов. Однако пока неизвестно, что его вызвало. После этого на складе случился масштабный пожар, который был виден с нескольких километров. Известно, что на место происшествия прибыли более 10 пожарных машин и другие экстренные службы.

Правоохранители призвали людей, которые живут неподалеку, оставаться внутри домов, закрыть все окна и избегать зоны промышленного комплекса ради собственной безопасности.

По данным BBC, здание, где произошел взрыв, использовала полиграфическая компания ESP Smile. Полиция Вилтшира охарактеризовала инцидент как "серьезный" и окружила место происшествия большим кордоном.

Десятки жителей написали в социальных сетях, что после взрыва почувствовали, как их дома задрожали. Так, главный тренер и владелец клуба Swindon Martial Arts and Fitness, расположенного примерно в 200 метрах от места происшествия, Джейсон О'Грейди, заявил, что от взрыва "куски потолочной плитки упали на всех". ".

Напомним, недавно Литва разоблачила преступников, которые готовили серию терактов в Европе. Подозрения объявлены в общей сложности 15 лицам.

Также мы писали, что в ночь на 14 сентября на Киевщине произошла детонация боеприпасов в поезде. В результате инцидента также произошло повреждение железнодорожной инфраструктуры.

эвакуация пожар взрыв Великобритания склад
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
