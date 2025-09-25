Взрыв в Британии 24 сентября — на складе промзоны сильный пожар

В Британии прогремел мощный взрыв — сотни людей эвакуируют
В промзоне британского города Свидон поздно вечером 24 сентября прогремел мощный взрыв. Местных жителей близлежащего района эвакуируют.
Об этом сообщает Sky News.
Взрыв в Британии 24 сентября
Как известно, инцидент произошел на одном из складов. Однако пока неизвестно, что его вызвало. После этого на складе случился масштабный пожар, который был виден с нескольких километров. Известно, что на место происшествия прибыли более 10 пожарных машин и другие экстренные службы.
Правоохранители призвали людей, которые живут неподалеку, оставаться внутри домов, закрыть все окна и избегать зоны промышленного комплекса ради собственной безопасности.
По данным BBC, здание, где произошел взрыв, использовала полиграфическая компания ESP Smile. Полиция Вилтшира охарактеризовала инцидент как "серьезный" и окружила место происшествия большим кордоном.
Десятки жителей написали в социальных сетях, что после взрыва почувствовали, как их дома задрожали. Так, главный тренер и владелец клуба Swindon Martial Arts and Fitness, расположенного примерно в 200 метрах от места происшествия, Джейсон О'Грейди, заявил, что от взрыва "куски потолочной плитки упали на всех". ".
