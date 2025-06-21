У Бразилії загорілася повітряна куля — є загиблі

Повітряна куля загорілася і падає у Бразилії. Фото: Кадр з відео

У Бразилії під час польоту загорілася повітряна куля з людьми та впала. За даними ЗМІ, щонайменше 8 людей загинули, також є постраждалі.

Про це інформує Metrpoles.

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У Бразилії загорілася повітряна куля з людьми — що відомо

У суботу, 21 червня, в Бразилії повітряна куля з пасажирами загорілася в повітрі й впала на землю. Щонайменше восьмеро людей загинули.

Відомо, що є й інші поранені, загальна кількість постраждалих не підтверджена. Загалом у повітряній кулі перебувало 22 людини.

Аварія сталася у штаті Санта-Катарина у суботу вранці, 21 червня, у районі, популярному для польотів на повітряних кулях. Політ відбувався над Прайя-Гранде — містом, яке відоме як "столиця каньйонів" і "столиця повітроплавання".

At least 8 people died after a hot air balloon carrying 22 crashed in Praia Grande, Santa Catarina, Brazil, catching fire mid-air. #PraiaGrande #Balão #Tragédia_SC pic.twitter.com/BVy6cYjLOX — GeoTechWar (@geotechwar) June 21, 2025

У соцмережах з’явилися відео, на яких зафіксовано момент займання та падіння кулі. На знімках видно повітряну кулю, що горить у повітрі, аж до того моменту, коли кошик падає та вдаряється об землю.

За попередніми даними, падіння кулі сталося поблизу медичного пункту. Причини пожежі та катастрофи наразі розслідують.

Нагадаємо, що нещодавно у Франції сталася дорожньо-транспортна пригода за участі пасажирського автобуса з українською реєстрацією.

Крім того, у Нижній Австрії мікроавтобус з українцями потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.