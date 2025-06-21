В Бразилии загорелся воздушный шар — есть погибшие

Воздушный шар загорелся и падает в Бразилии. Фото: Кадр из видео

В Бразилии во время полета загорелся воздушный шар с людьми и упал. По данным СМИ, по меньшей мере 8 человек погибли, также есть пострадавшие.

Об этом информирует Metrpoles.

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В Бразилии загорелся воздушный шар с людьми — что известно

В субботу, 21 июня, в Бразилии воздушный шар с пассажирами загорелся в воздухе и упал на землю. По меньшей мере восемь человек погибли.

Известно, что есть и другие раненые, общее количество пострадавших не подтверждено. Всего в воздушном шаре находилось 22 человека.

Авария произошла в штате Санта-Катарина в субботу утром, 21 июня, в районе, популярном для полетов на воздушных шарах. Полет происходил над Прайя-Гранде — городом, который известен как "столица каньонов" и "столица воздухоплавания".

По меньшей мере 8 человек погибли после того, как воздушный шар с 22 пассажирами разбился в Прайя-Гранде, Санта-Катарина, Бразилия, загоревшись в воздухе #PraiaGrande #Balão #Tragédia_SC pic.twitter.com/BVy6cYjLOX - GeoTechWar (@geotechwar) 21 июня 2025 г .

В соцсетях появились видео, на которых зафиксирован момент воспламенения и падения шара. На снимках видно воздушный шар, который горит в воздухе, вплоть до того момента, когда корзина падает и ударяется о землю.

По предварительным данным, падение шара произошло вблизи медицинского пункта. Причины пожара и катастрофы сейчас расследуют.

Напомним, что недавно во Франции произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса с украинской регистрацией.

Кроме того, в Нижней Австрии микроавтобус с украинцами попал в дорожно-транспортное происшествие.