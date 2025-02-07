Зіткнення літака та автобуса у Бразилії 7 лютого — є жертви

Наслідки зіткнення літака та автобуса. Фото: скриншот з відео

У місті Сан-Паулу в Бразилії 7 лютого пасажирський літак зіткнувся з автобусом на жвавій дорозі. Внаслідок аварії загинуло двоє людей.

Про це повідомляє The Independent.

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Повідомляється, що невеликий пасажирський літак врізався в автобус на головній дорозі міста, внаслідок чого одразу спалахнув. Після авіатрощі в західній частині міста видно великі стовпи чорного диму.

"Літак раптово злетів з проспекту, і я просто побачив вогняну кулю. Він вибухнув одразу", — розповів один зі свідків місцевим ЗМІ.

Станом на зараз відомо про двох загиблих. Ще двоє — пасажирка автобуса та мотоцикліст — постраждали через уламки внаслідок вибуху транспорту.

Також видання зазначило, що невеликий двомоторний літак King Air вилетів з аеропорту в Кампо-де-Марте. Проте диспетчерська вежа втратила зв'язок з повітряним судном вже через декілька хвилин після його зльоту.

Нагадаємо, вночі 1 лютого у Філадельфії (США) літак впав на ТЦ. На борту було шестеро осіб.

Також ми писали, що у небі над Аляскою 7 лютого зник пасажирський літак. Правоохоронці проводять активні пошуки, але точне місцеперебування літака поки невідоме.