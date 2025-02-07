Літак Cessna 208B зник на Алясці – що відомо

Літак Cessna. Фото: Вікіпедія

У четвер, 6 лютого, на Алясці в США зник приватний літак Cessna 208B Grand Caravan авіакомпанії Bering Air. На його борту містилося дев'ять пасажирів та пілот.

Про це повідомляє CNN.

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Літак авіакомпанії Bering Air прямував з Уналакліта в Ном.

Місце зникнення літака Cessna 208B. Фото: Mapbox

Наразі правоохоронні органи проводять активні наземні пошуки в Номі та Білій горі, а пошуки з повітря неможливі через погану погоду та видимість.

Берегова охорона США та ВПС США також прийшла на допомогу, запланувавши польоти для обстеження території та спроби знайти зниклий літак.

"Точне місцеперебування літака поки невідоме. Ми продовжуємо розширювати пошукові зусилля на якомога більшій території, поки літак не буде знайдено", — написали в пожежній службі.

Згідно з даними трекера FlightRadar 24, літак Cessna 208B Grand Caravan востаннє бачили над Нортон-Саундом близько 15:16 у четвер, 6 лютого.

Нагадаємо, що 5 лютого в аеропорту Сіетл-Такома у Вашингтоні стався авіаційний інцидент. Літак авіакомпанії Japan Airlines зачепив припаркований літак Delta Airlines, пошкодивши його хвіст.

А 1 лютого в Філадельфії сталася авіакатастрофа за участі медичного літака, що перевозив пацієнтку до Мексики. Літак Learjet 55 розбився одразу після зльоту.