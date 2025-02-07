Самолет Cessna 208B исчез на Аляске - что известно

Пассажирский самолет исчез в небе над Аляской — что известно
В четверг, 6 февраля, на Аляске в США исчез частный самолет Cessna 208B Grand Caravan авиакомпании Bering Air. На его борту находились девять пассажиров и пилот.
Об этом сообщает CNN.
Что известно об исчезновении самолета Cessna 208B
Самолет авиакомпании Bering Air направлялся из Уналаклита в Ном.
Сейчас правоохранительные органы проводят активные наземные поиски в Номе и Белой горе, а поиски с воздуха невозможны из-за плохой погоды и видимости.
Береговая охрана США и ВВС США также пришла на помощь, запланировав полеты для обследования территории и попытки найти пропавший самолет.
"Точное местонахождение самолета пока неизвестно. Мы продолжаем расширять поисковые усилия на как можно большей территории, пока самолет не будет найден", — написали в пожарной службе.
Согласно данным трекера FlightRadar 24, самолет Cessna 208B Grand Caravan последний раз видели над Нортон-Саундом около 15:16 в четверг, 6 февраля.
Напомним, что 5 февраля в аэропорту Сиэтл-Такома в Вашингтоне произошел авиационный инцидент. Самолет авиакомпании Japan Airlines задел припаркованный самолет Delta Airlines, повредив его хвост.
А 1 февраля в Филадельфии произошла авиакатастрофа с участием медицинского самолета, перевозившего пациентку в Мексику. Самолет Learjet 55 разбился сразу после взлета.
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