Самолет Cessna 208B исчез на Аляске - что известно

Самолет Cessna. Фото: Википедия

В четверг, 6 февраля, на Аляске в США исчез частный самолет Cessna 208B Grand Caravan авиакомпании Bering Air. На его борту находились девять пассажиров и пилот.

Об этом сообщает CNN.

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Самолет авиакомпании Bering Air направлялся из Уналаклита в Ном.

Место исчезновения самолета Cessna 208B. Фото: Mapbox

Сейчас правоохранительные органы проводят активные наземные поиски в Номе и Белой горе, а поиски с воздуха невозможны из-за плохой погоды и видимости.

Береговая охрана США и ВВС США также пришла на помощь, запланировав полеты для обследования территории и попытки найти пропавший самолет.

"Точное местонахождение самолета пока неизвестно. Мы продолжаем расширять поисковые усилия на как можно большей территории, пока самолет не будет найден", — написали в пожарной службе.

Согласно данным трекера FlightRadar 24, самолет Cessna 208B Grand Caravan последний раз видели над Нортон-Саундом около 15:16 в четверг, 6 февраля.

Напомним, что 5 февраля в аэропорту Сиэтл-Такома в Вашингтоне произошел авиационный инцидент. Самолет авиакомпании Japan Airlines задел припаркованный самолет Delta Airlines, повредив его хвост.

А 1 февраля в Филадельфии произошла авиакатастрофа с участием медицинского самолета, перевозившего пациентку в Мексику. Самолет Learjet 55 разбился сразу после взлета.