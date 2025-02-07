Столкновение самолета и автобуса в Бразилии 7 февраля — есть жертвы

Последствия столкновения самолета и автобуса. Фото: скриншот из видео

В городе Сан-Паулу в Бразилии 7 февраля пассажирский самолет столкнулся с автобусом на оживленной дороге. В результате аварии погибли два человека.

Об этом сообщает The Independent.

Читайте также:

Авария в Бразилии 7 февраля

Сообщается, что небольшой пассажирский самолет врезался в автобус на главной дороге города, в результате чего сразу загорелся. После авиакатастрофы в западной части города видны большие столбы черного дыма.

"Самолет внезапно взлетел с проспекта, и я просто увидел огненный шар. Он взорвался сразу", — рассказал один из свидетелей местным СМИ.

По состоянию на сейчас известно о двух погибших. Еще двое — пассажирка автобуса и мотоциклист — пострадали из-за обломков в результате взрыва транспорта.

Также издание отметило, что небольшой двухмоторный самолет King Air вылетел из аэропорта в Кампо-де-Марте. Однако диспетчерская башня потеряла связь с воздушным судном уже через несколько минут после его взлета.

Напомним, ночью 1 февраля в Филадельфии (США) самолет упал на ТЦ. На борту было шесть человек.

Также мы писали, что в небе над Аляской 7 февраля исчез пассажирский самолет. Правоохранители проводят активные поиски, но точное местонахождение самолета пока неизвестно.