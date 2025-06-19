Борис Джонсон святкує день народження — за що йому вдячні українці

Борис Джонсон та Володимир Зеленський у Києві. Фото: Офіс президента

Сьогодні, 19 червня, свій 61-й день народження святкує людина, чиє ім'я стало для українців синонімом рішучості та непохитної підтримки Великої Британії. Харизматичний, часом ексцентричний, але завжди на боці України — Борис Джонсон, колишній британський прем'єр, став улюбленцем українців, адже коли історики описуватимуть перші, найважчі місяці повномасштабної війни, його роль буде визначена як одна з ключових.

Новини.LIVE у своєму привітанні нагадують основні факти про Джонсона та його допомогу Україні.

Реклама

Читайте також:

Від журналіста до прем'єр-міністра

Борис Джонсон зі своїми дітьми. Фото: соцмережі Бориса Джонсона

Шлях Бориса Джонсона до Даунінг-стріт був нетривіальним: журналіст-євроскептик, редактор, яскравий мер Лондона.

Джонсон має багато чудових діточок і, до речі, всього місяць він став батьком дев'ятий раз. Політика обожнюють діти по всій Великій Британії й навіть обирали його образ на Хелловін.

Любов Джонсона до цитування античних авторів та фірмова зачіска стали частиною унікального політичного бренду. Та для України його справжня історія почалася тоді, коли світ вагався, а він — діяв.

"Зброя для Перемоги": Як Джонсон озброював Україну

Коли багато світових лідерів ще добирали слова для "глибокої стурбованості", уряд Джонсона вже надсилав зброю. Його допомога була не просто символічною — вона була своєчасною, конкретною і часто випереджала рішення інших союзників.

"Святий NLAW", що врятував Київ

Ще в січні 2022 року, за місяць до вторгнення, до України почали прибувати британські протитанкові комплекси NLAW. Саме ця легка та ефективна зброя допомогла українським захисникам спалювати російські танкові колони на підступах до столиці та в Чернігівській області, зламавши початковий план бліцкригу.

"Нічне жахіття" для російської авіації

Велика Британія однією з перших надала переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak. Ці високошвидкісні ракети стали справжнім прокляттям для російських гелікоптерів та штурмовиків, забезпечивши прикриття для наших військ на малих висотах.

Броньований кулак

Коли Україні знадобилася бронетехніка для захисту піхоти та контрнаступальних дій, з Британії вирушили сотні броньованих машин, зокрема Mastiff, Husky та Wolfhound.

Далекобійний вогонь

Джонсон став одним із головних лобістів надання Україні сучасних реактивних систем залпового вогню. Саме Велика Британія, слідом за США, оголосила про передачу РСЗВ M270 — потужної зброї, яка дозволила ЗСУ завдавати точних ударів по російських штабах, складах боєприпасів та логістичних вузлах у глибокому тилу.

Навчання, що рятує життя

За ініціативи Джонсона було розгорнуто масштабну програму INTERFLEX з підготовки українських військовослужбовців на території Великої Британії. Десятки тисяч наших бійців пройшли там навчання за стандартами НАТО, що кардинально підвищило боєздатність української армії.

Символ незламності: Прогулянка Києвом та народна любов

Його несподіваний візит до Києва у квітні 2022 року та знаменита прогулянка Хрещатиком разом із Президентом Зеленським стали потужним візуальним сигналом для всього світу: Україна вистояла, і вільний світ поруч із нею.

Борис Джонсон в образі козака Чернігівщини. Фото: Суспільне Чернігів

Саме за цю сміливість, рішучість та конкретні справи українці полюбили його як свого, охрестивши "Борисом Джонсонюком". Його ім'ям називають вулиці, йому присвячують пісні, а чернігівські козаки урочисто прийняли його до своїх лав під іменем Борис Чуприна.

Навіть залишивши посаду прем'єра, Джонсон не припинив свою боротьбу за Україну, невпинно закликаючи світ до посилення військової допомоги та надання літаків F-16.

Сьогодні ми вітаємо великого друга України! Друга, який не просто говорив, а робив. Який повірив в Україну тоді, коли це було найважче.

З днем народження, пане Борисе!

Слава Україні! God save the King!

Раніше ми повідомляли, що у Бориса Джонсона народилась донька. Він став батьком вже в девʼятий раз, а маленьку дівчинку назвали Поппі.

А нещодавно у лідера США Дональда Трампа народився 11-й онук Александр Трамп Булос.