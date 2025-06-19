Борис Джонсон празднует день рождения — за что ему благодарны украинцы

Борис Джонсон и Владимир Зеленский в Киеве. Фото: Офис президента

Сегодня, 19 июня, свой 61-й день рождения празднует человек, чье имя стало для украинцев синонимом решимости и непоколебимой поддержки Великобритании. Харизматичный, порой эксцентричный, но всегда на стороне Украины — Борис Джонсон, бывший британский премьер, стал любимцем украинцев, ведь когда историки будут описывать первые, самые тяжелые месяцы полномасштабной войны, его роль будет определена как одна из ключевых.

Новини.LIVE в своем поздравлении напоминают основные факты о Джонсоне и его помощи Украине.

Реклама

Читайте также:

От журналиста до премьер-министра

Борис Джонсон со своими детьми. Фото: соцсети Бориса Джонсона

Путь Бориса Джонсона к Даунинг-стрит был нетривиальным: журналист-евроскептик, редактор, яркий мэр Лондона.

Джонсон имеет много замечательных детишек и, кстати, всего месяц назад он стал отцом в девятый раз. Политика обожают дети по всей Великобритании и даже выбирали его образ на Хэллоуин.

Любовь Джонсона к цитированию античных авторов и фирменная прическа стали частью уникального политического бренда. Но для Украины его настоящая история началась тогда, когда мир колебался, а он — действовал.

"Оружие для Победы": Как Джонсон вооружал Украину

Когда многие мировые лидеры еще подбирали слова для "глубокой обеспокоенности", правительство Джонсона уже посылало оружие. Его помощь была не просто символической - она была своевременной, конкретной и часто опережала решения других союзников.

"Святой NLAW", спасший Киев

Еще в январе 2022 года, за месяц до вторжения, в Украину начали прибывать британские противотанковые комплексы NLAW. Именно это легкое и эффективное оружие помогло украинским защитникам сжигать российские танковые колонны на подступах к столице и в Черниговской области, сломав первоначальный план блицкрига.

"Ночной кошмар" для российской авиации

Великобритания одной из первых предоставила переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak. Эти высокоскоростные ракеты стали настоящим проклятием для российских вертолетов и штурмовиков, обеспечив прикрытие для наших войск на малых высотах.

Бронированный кулак

Когда Украине понадобилась бронетехника для защиты пехоты и контрнаступательных действий, из Британии отправились сотни бронированных машин, в частности Mastiff, Husky и Wolfhound.

Дальнобойный огонь

Джонсон стал одним из главных лоббистов предоставления Украине современных реактивных систем залпового огня. Именно Великобритания, вслед за США, объявила о передаче РСЗО M270 - мощного оружия, которое позволило ВСУ наносить точные удары по российским штабам, складам боеприпасов и логистическим узлам в глубоком тылу.

Учения, спасающие жизни

По инициативе Джонсона была развернута масштабная программа INTERFLEX по подготовке украинских военнослужащих на территории Великобритании. Десятки тысяч наших бойцов прошли там обучение по стандартам НАТО, что кардинально повысило боеспособность украинской армии.

Символ несокрушимости: Прогулка по Киеву и народная любовь

Его неожиданный визит в Киев в апреле 2022 года и знаменитая прогулка по Крещатику вместе с Президентом Зеленским стали мощным визуальным сигналом для всего мира: Украина выстояла, и свободный мир рядом с ней.

Борис Джонсон в образе казака Черниговщины. Фото: Суспільне Чернігів

Именно за эту смелость, решительность и конкретные дела украинцы полюбили его как своего, окрестив "Борисом Джонсонюком". Его именем называют улицы, ему посвящают песни, а черниговские казаки торжественно приняли его в свои ряды под именем Борис Чуприна.

Даже оставив должность премьера, Джонсон не прекратил свою борьбу за Украину, неустанно призывая мир к усилению военной помощи и предоставлению самолетов F-16.

Сегодня мы поздравляем большого друга Украины! Друга, который не просто говорил, а делал. Который поверил в Украину тогда, когда это было труднее всего.

С днем рождения, господин Борис!

Слава Украине! God save the King!

Ранее мы сообщали, что у Бориса Джонсона родилась дочь. Он стал отцом уже в девятый раз, а маленькую девочку назвали Поппи.

А недавно у лидера США Дональда Трампа родился 11-й внук Александр Трамп Булос.