Борис Джонсон став батьком девʼятий раз — у нього народилася донька Поппі

Борис Джонсон з донькою. Фото: instagram.com/carrielbjohnson

У експремʼєра Великої Британії Бориса Джонсона народилася донька. Він став батьком вже в девʼятий раз. Маленьку дівчинку назвали Поппі.

Про це повідомила дружина Бориса Джонсона Керрі в Instagram у суботу, 24 травня.

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Відомо, що у Бориса та Керрі це четверта спільна дитина. Новонароджену дівчинку назвали Поппі. Для експремʼєра Британії вона стала девʼятим нащадком.

Донька Бориса та Керрі Джонсонів. Фото: instagram.com/carrielbjohnson

"Ласкаво просимо у світ, Поппі Елізо Джозефін Джонсон, яка народилася 21-го травня. Aka Попс, Поп Тарт", — написала Керрі.

Вона зазначила, що почувається неймовірно щасливою.

Керрі з донькою. Фото: instagram.com/carrielbjohnson

"Ми всі абсолютно вражені. Не впевнена, що я спала хоч хвилину з того часу, як ти народилася, бо не могла перестати дивитися на те, яка ти прекрасна", — наголосила дружина Бориса.

Діти Джонсонів. Фото: instagram.com/carrielbjohnson

Керрі подякувала медикам лікарні Університетського коледжу Лондона. Крім того, вона зазначила, що діти — Вілфред, Ромі та Френк — чудово сприйняли народження сестри.

Жінка додала, що вона вже вдома.

Допис Керрі. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно у лідера США Дональда Трампа народився 11-й онук Александр Трамп Булос.

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