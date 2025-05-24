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Джонсон в девятый раз стал отцом — у него родилась дочь

24 мая 2025 20:00
Аркадий Пастула - Редактор
Борис Джонсон стал отцом в девятый раз — у него родилась дочь Поппи
Борис Джонсон с дочерью. Фото: instagram.com/carrielbjohnson
Аркадий Пастула - Редактор

У экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона родилась дочь. Он стал отцом уже в девятый раз. Маленькую девочку назвали Поппи.

Об этом сообщила жена Бориса Джонсона Кэрри в Instagram в субботу, 24 мая.

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Известно, что у Бориса и Кэрри это четвертый общий ребенок. Новорожденную девочку назвали Поппи. Для экс-премьера Британии она стала девятым наследником.

Донька Бориса Джонсона
Дочь Бориса и Керри Джонсонов. Фото: instagram.com/carrielbjohnson

"Добро пожаловать в мир, Поппи Элизо Джозефин Джонсон, которая родилась 21-го мая. Aka Попс, Поп Тарт", — написала Кэрри.

Она отметила, что чувствует себя невероятно счастливой.

Керрі Джонсон та донька
Кэрри с дочкой. Фото: instagram.com/carrielbjohnson

"Мы все абсолютно потрясены. Не уверена, что я спала хоть минуту с тех пор, как ты родилась, потому что не могла перестать смотреть на то, какая ты прекрасная", — подчеркнула жена Бориса.

Діти Бориса Джонсона
Дети Джонсонов. Фото: instagram.com/carrielbjohnson

Кэрри поблагодарила медиков больницы Университетского колледжа Лондона. Кроме того, она отметила, что дети — Уилфред, Роми и Фрэнк — прекрасно восприняли рождение сестры.

Женщина добавила, что она уже дома.

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Пост Кэрри. Фото: скриншот

Напомним, недавно у лидера США Дональда Трампа родился 11-й внук Александр Трамп Булос.

Ранее врач рассказала, что необходимо знать о первой улыбке новорожденного ребенка.

Великобритания дети семья Борис Джонсон дочь
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