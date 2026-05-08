У Болгарії ухвалили новий уряд на чолі з проросійським премʼєром

Румен Радев. Фото: REUTERS/Spasiyana Sergieva

У Болгарії у пʼятницю, 8 травня, ухвалили новий уряд на чолі з проросійським премʼєр-міністром. Парламент затвердив склад кабінету міністрів Румена Радева, чия партія здобула перемогу на квітневих виборах. Новообрані прем’єр, віцепрем’єри та міністри вже склали присягу.

Про це повідомляє Nova.bg.

Новий уряд в Болгарії

За затвердження кандидатури прем’єра та складу уряду проголосували 124 депутати. Проти висловилися 70 парламентарів, ще 36 утрималися.

Очільник парламентської групи "Прогресивна Болгарія" Петро Вітанов представив Румена Радева як кандидата на посаду прем’єр-міністра. У своїй промові він заявив, що це призначення має повернути "нормальність" у болгарську політику та відновити такі цінності, як честь, довіра, солідарність і відповідальність.

"Ми захищаємо справу. Ті люди, яких ми захищали протягом багатьох років, завжди були знедоленими та відкинутими, які з надією чекають на нове життя. Сьогодні я не лише представляю кандидатуру Румена Радєва, але й сподіваюся, що з нею буде менше "обшарпаних" людей, які чекають надії", — сказав Вітанов.

Міністеркою закордонних справ в новому уряді стала Веліслава Петрова-Чамова, а міністром оборони — Димітар Стоянов.

Що відомо про Румена Радева

Радев, колишній президент Болгарії, відомий своєю критичною позицією щодо ЄС. Він неодноразово висловлювався за зближення з Росією, скасування санкцій проти неї та припинення військової допомоги Україні.

У 2021 році, під час президентства, він спричинив дипломатичний скандал, назвавши Крим "російським". Згодом його офіс уточнив, що Болгарія визнає міжнародно визнані кордони України.

На одному з останніх передвиборчих мітингів Радев також демонстрував на екрані світлини, де він зображений разом із низкою міжнародних лідерів, зокрема російським диктатором Володимиром Путіним.

У Болгарії у квітні відбулися дострокові парламентські вибори. Лідером виявилася партія "Прогресивна Болгарія" проросійського експрезидента Румена Радева.

А наприкінці березня Україна та Болгарія підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки, яка розрахована щонайменше на десять років.