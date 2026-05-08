В Болгарии приняли новое правительство во главе с пророссийским премьером

Румен Радев.

В Болгарии в пятницу, 8 мая, приняли новое правительство во главе с пророссийским премьер-министром. Парламент утвердил состав кабинета министров Румена Радева, чья партия одержала победу на апрельских выборах. Новоизбранные премьер, вице-премьеры и министры уже приняли присягу.

Об этом сообщает Nova.bg.

Новое правительство в Болгарии

За утверждение кандидатуры премьера и состава правительства проголосовали 124 депутата. Против высказались 70 парламентариев, еще 36 воздержались.

Глава парламентской группы "Прогрессивная Болгария" Петр Витанов представил Румена Радева как кандидата на должность премьер-министра. В своей речи он заявил, что это назначение должно вернуть "нормальность" в болгарскую политику и восстановить такие ценности, как честь, доверие, солидарность и ответственность.

"Мы защищаем дело. Те люди, которых мы защищали в течение многих лет, всегда были обездоленными и отвергнутыми, которые с надеждой ждут новой жизни. Сегодня я не только представляю кандидатуру Румена Радева, но и надеюсь, что с ней будет меньше "обшарпанных" людей, которые ждут надежды", — сказал Витанов.

Министром иностранных дел в новом правительстве стала Велислава Петрова-Чамова, а министром обороны — Димитар Стоянов.

Что известно о Румене Радеве

Радев, бывший президент Болгарии, известен своей критической позицией в отношении ЕС. Он неоднократно высказывался за сближение с Россией, отмену санкций против нее и прекращение военной помощи Украине.

В 2021 году, во время президентства, он вызвал дипломатический скандал, назвав Крым "российским". Впоследствии его офис уточнил, что Болгария признает международно признанные границы Украины.

На одном из последних предвыборных митингов Радев также демонстрировал на экране фотографии, где он изображен вместе с рядом международных лидеров, в частности российским диктатором Владимиром Путиным.

Как писали Новини.LIVE, в Болгарии в апреле состоялись досрочные парламентские выборы. Лидером оказалась партия "Прогрессивная Болгария" пророссийского экс-президента Румена Радева.

А в конце марта Украина и Болгария подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое рассчитано минимум на десять лет.