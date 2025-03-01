Сварка Зеленського і Трампа — чи припинять США спроби зупинити війну

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа продовжить свої спроби припинити війну в Україні. Але прямих контактів з українським лідером Володимиром Зеленським будуть уникати.

Про це повідомляє Bloomberg.

Читайте також:

США можуть посилити тиск на Україну

Радник адміністрації Трампа зазначив, що занадто багато зусиль було вкладено у спроби досягти мирної угоди, аби зараз відмовлятися від них. За його словами, США, найімовірніше, збільшать тиск на Україну, а прямі контакти з президентом Зеленським можуть стати рідкісними.

Аналітики вважають, що конфлікт між Трампом і Зеленським може мати серйозні наслідки, включаючи аудит американської допомоги Україні або схожі дії, хоча це не означає, що переговори будуть повністю виключені.

Водночас деякі члени команди Трампа висловлюють радикальніші погляди. Один із інсайдерів, близьких до адміністрації, вважає, що президентство Джо Байдена "розпестило" очікування Зеленського щодо безперервного фінансування війни з боку американців.

Європейські лідери, за даними Bloomberg, намагатимуться залагодити наслідки після конфлікту між президентами. Один із європейських чиновників навіть заявив, що Трамп, ймовірно, вирішив "продати Україну". Інші ж сприйняли інцидент в Овальному кабінеті як пастку для української сторони.

Раніше ми писали, що потік зброї та військової техніки зі США до України практично припинився. Проте можливе скасування всієї допомоги, яку вже виділили.

Також ми повідомляли, що президент США Дональд Трамп був розлючений на українського лідера Володимира Зеленського ще до публічної сварки.