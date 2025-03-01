Ссора Зеленского и Трампа — прекратят ли США попытки остановить войну

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа продолжит свои попытки прекратить войну в Украине. Но прямых контактов с украинским лидером Владимиром Зеленским будут избегать.

Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте также:

США могут усилить давление на Украину

Советник администрации Трампа отметил, что слишком много усилий было вложено в попытки достичь мирного соглашения, чтобы сейчас отказываться от них. По его словам, США, скорее всего, увеличат давление на Украину, а прямые контакты с президентом Зеленским могут стать редкими.

Аналитики считают, что конфликт между Трампом и Зеленским может иметь серьезные последствия, включая аудит американской помощи Украине или похожие действия, хотя это не означает, что переговоры будут полностью исключены.

В то же время некоторые члены команды Трампа выражают более радикальные взгляды. Один из инсайдеров, близких к администрации, считает, что президентство Джо Байдена "избаловало" ожидания Зеленского относительно непрерывного финансирования войны со стороны американцев.

Европейские лидеры, по данным Bloomberg, будут пытаться уладить последствия после конфликта между президентами. Один из европейских чиновников даже заявил, что Трамп, вероятно, решил "продать Украину". Другие же восприняли инцидент в Овальном кабинете как ловушку для украинской стороны.

Ранее мы писали, что поток оружия и военной техники из США в Украину практически прекратился. Однако возможна отмена всей помощи, которую уже выделили.

Также мы сообщали, что президент США Дональд Трамп был разъярен на украинского лидера Владимира Зеленского еще до публичной ссоры.