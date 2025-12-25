Графік відключення світла 26 грудня — деталі від Укренерго

Жінка заправляє бензином генератор. Фото: REUTERS/Thomas Peter

У більшості регіонів України 26 грудня будуть застосовуватись графіки відключення світла. Причиною таких заходів є наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомили в Укренерго.

Реклама

Читайте також:

Відключення світла 26 грудня

В Укренерго розповіли, що завтра у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Зазначається, що заходи обмеження запроваджують через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об'єкти.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — попередили у відомстві.

Крім того, українців закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'явиться за графіком.

Скриншот допису Укренерго

Нагадаємо, раніше аналітик попередив, що мешканцям панельних будинків буде найважче взимку. Такі будівлі значно гірше зберігають тепло, що стає критичним за тривалих перерв у постачанні світла.

Також експерт пояснив, чому наразі діють графіки відключення. За його словами, проблема не в генерації, оскільки вона працює вся.