Мешканцям яких будинків буде складніше під час відключень світла взимку — роз'яснення аналітиків

Блекаут у Києві. Фото: Reuters

Найскладніша ситуація під час тривалих відключень світла очікується у мешканців панельних будинків. Такі будівлі значно гірше зберігають тепло, що стає критичним за тривалих перерв у постачанні світла.

Про це в ефірі Вечір.LIVE розповів аналітик ринку природного газу Михайло Свищо.

Реклама

Читайте також:

Мешканцям яких будинків буде краще взимку

За словами експерта, панельні будинки мають тонкі стіни, через що швидко втрачають тепло. Натомість у новобудовах ситуація краща — товстіші стіни, сучасні вікна та двері дозволяють довше утримувати тепло в оселях.

"Найскладніша ситуація може бути у панельних будинках, де товщина стін найменша. Набагато краще ситуація у новобудовах, де товщі стіни та сучасні вікна і двері, які краще зберігають тепло", — сказав Свищо.

Натомість аналітик зазначив, що загалом ситуація буде залежати від інтенсивності ударі РФ та тривалості відключень.

"Все буде залежати від інтенсивності обстрілів і періодів відключення світла. Якщо ці періоди будуть короткі, то навіть у панельних будинках все буде добре і вони не будуть встигати охолонути. Але якщо відключення будуть по 12 і більше годин, то звичайно ситуація буде набагато складніша і потрібно буде жити з новими умовами. Будемо сподіватися, що ситуація буде покращуватися, але обстріли скоріш за все будуть продовжуватися", — повідомив Свищо.

Нагадаємо, в Укренерго повідомили, які графіки відключення світла будуть діяти в Україні на Різдво.

А також у ДТЕК попередили про можливі відключення світла тривалістю до 20 годин.