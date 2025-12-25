Жителям каких домов будет сложнее во время отключений света зимой — разъяснение аналитиков

Блэкаут в Киеве. Фото: Reuters

Самая сложная ситуация во время длительных отключений света ожидается у жителей панельных домов. Такие здания значительно хуже сохраняют тепло, что становится критическим при длительных перерывах в подаче света.

Об этом в эфире Вечір.LIVE рассказал аналитик рынка природного газа Михаил Свищо.

Реклама

Читайте также:

Жителям каких домов будет лучше зимой

По словам эксперта, панельные дома имеют тонкие стены, из-за чего быстро теряют тепло. Зато в новостройках ситуация лучше — толстые стены, современные окна и двери позволяют дольше удерживать тепло в домах.

"Самая сложная ситуация может быть в панельных домах, где толщина стен наименьшая. Гораздо лучше ситуация в новостройках, где толще стены и современные окна и двери, которые лучше сохраняют тепло", — сказал Свищо.

Зато аналитик отметил, что в целом ситуация будет зависеть от интенсивности ударе РФ и продолжительности отключений.

"Все будет зависеть от интенсивности обстрелов и периодов отключения света. Если эти периоды будут короткие, то даже в панельных домах все будет хорошо и они не будут успевать остыть. Но если отключения будут по 12 и более часов, то конечно ситуация будет намного сложнее и нужно будет жить с новыми условиями. Будем надеяться, что ситуация будет улучшаться, но обстрелы скорее всего будут продолжаться", — сообщил Свищо.

Напомним, в Укрэнерго сообщили, какие графики отключения света будут действовать в Украине на Рождество.

А также в ДТЭК предупредили о возможных отключениях света продолжительностью до 20 часов.