Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В большинстве регионов не будет света — графики на завтра

В большинстве регионов не будет света — графики на завтра

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 18:56
График отключения света 26 декабря — детали от Укрэнерго
Женщина заправляет бензином генератор. Фото: REUTERS/Thomas Peter

В большинстве регионов Украины 26 декабря будут применяться графики отключения света. Причиной таких мер являются последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Реклама
Читайте также:

Отключение света 26 декабря

В Укрэнерго рассказали, что завтра в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Отмечается, что меры ограничения вводят из-за последствий российских ракетно-дронных атак на энергетические объекты.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", — предупредили в ведомстве.

Кроме того, украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию, когда она появится по графику.

Відключення світла 26 грудня
Скриншот сообщения Укрэнерго

Напомним, ранее аналитик предупредил, что жителям панельных домов будет труднее всего зимой. Такие здания значительно хуже сохраняют тепло, что становится критическим при длительных перерывах в подаче света.

Также эксперт объяснил, почему сейчас действуют графики отключения. По его словам, проблема не в генерации, поскольку она работает вся.

электроэнергия Укрэнерго отключения света свет графики отключений света
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации