График отключения света 26 декабря — детали от Укрэнерго

В большинстве регионов Украины 26 декабря будут применяться графики отключения света. Причиной таких мер являются последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Отключение света 26 декабря

В Укрэнерго рассказали, что завтра в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Отмечается, что меры ограничения вводят из-за последствий российских ракетно-дронных атак на энергетические объекты.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", — предупредили в ведомстве.

Кроме того, украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию, когда она появится по графику.

Напомним, ранее аналитик предупредил, что жителям панельных домов будет труднее всего зимой. Такие здания значительно хуже сохраняют тепло, что становится критическим при длительных перерывах в подаче света.

Также эксперт объяснил, почему сейчас действуют графики отключения. По его словам, проблема не в генерации, поскольку она работает вся.