Дзвінок Зеленського Трампу - у Білому Дому оцінили наслідки

У Білому дому оцінили дзвінок Зеленського Трампу
У четвер, 8 травня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Вони обговорили угоду про копалини.
Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт під час спілкування із журналістами.
Як у США оцінили останню розмову Трампа та Зеленського
Зеленський поінформував Трампа про ратифікацію українським парламентом угоди щодо критично важливих мінералів.
"Це був хороший крок. Вони (Зеленський та Трамп. — Ред.) також, звісно, говорили про припинення вогню, запропоноване президентом США... І ми сподіваємося, що обидві країни погодяться на це", — зазначила Левітт.
У Білому домі позитивно оцінили ініціативу Зеленського, наголосивши на важливості діалогу у пошуку шляхів до миру та подальшої співпраці між Україною та Сполученими Штатами.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський провів ввечері телефону розмову з американським колегою Дональдом Трампом.
Також ми писали, що Трамп під час прес-конференції в Овальному кабінеті анонсував цю розмову.
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