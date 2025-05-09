Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В Белом Доме оценили звонок Зеленского Трампу arrow

В Белом Доме оценили звонок Зеленского Трампу

9 мая 2025 23:20
Анастасия Писаненко - редактор
Звонок Зеленского Трампу - в Белом Доме оценили последствия
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters
Анастасия Писаненко - редактор

В четверг, 8 мая, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Они обсудили соглашение об ископаемых.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время общения с журналистами.

Реклама
Читайте также:

Как в США оценили последний разговор Трампа и Зеленского

Зеленский проинформировал Трампа о ратификации украинским парламентом соглашения по критически важным минералам.

"Это был хороший шаг. Они (Зеленский и Трамп — ред.) также, конечно, говорили о прекращении огня, предложенное президентом США... И мы надеемся, что обе страны согласятся на это", — отметила Левитт.

В Белом доме положительно оценили инициативу Зеленского, отметив важность диалога в поиске путей к миру и дальнейшего сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами.

Напомним, недавно стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский провел вечером телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.

Также мы писали, что Трамп во время пресс-конференции в Овальном кабинете анонсировал этот разговор.

Владимир Зеленский США Дональд Трамп Украина Белый дом
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама