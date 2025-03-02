Марко Рубіо звинуватив Зеленського у зриві мирних переговорів

Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: Mark Schiefelbein/Pool via REUTERS

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що у Білому домі дії Президента України Володимира Зеленського розцінили як спробу завадити мирним ініціативам адміністрації Дональда Трампа. За його словами, спочатку має бути мир, а тоді гарантії безпеки.

Про це повідомляє CNN.

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Рубіо заявив, що мета США — залучити Росію до переговорів, а Зеленський нібито зірвав ці зусилля у п'ятницю, 28 лютого, під час візиту до Білого дому.

"Чи можемо ми посадити Україну та Росію за стіл переговорів? Це наша мета. Не робіть нічого, щоб це зірвати. І це те, що, на жаль, робив Зеленський — він знаходив кожну можливість, щоб спробувати пояснити по-українськи кожне питання", — заявив держсекретар США.

Крім того, він додав, що спершу має бути мир, а вже тоді гарантії безпеки.

Також Рубіо розповів, що після напруженої зустрічі в Овальному кабінеті він не контактував ані з українським президентом, ані з представниками його команди.

Нагадаємо, Дональд Трамп репостнув допис, де наголошується, що Зеленському доведеться прийняти його умови.

Водночас радник з питань безпеки США Майк Волц заявив, що Україні потрібен лідер, який вмітиме знаходити "спільну мову і з американцями, і з росіянами".