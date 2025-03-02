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В Белом доме сделали заявление о гарантиях для Украины

2 марта 2025 20:00
Карина Приходько - Редактор
Марко Рубио обвинил Зеленского в срыве мирных переговоров
Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: Mark Schiefelbein/Pool via REUTERS
Карина Приходько - Редактор

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в Белом доме действия Президента Украины Владимира Зеленского расценили как попытку помешать мирным инициативам администрации Дональда Трампа. По его словам, сначала должен быть мир, а тогда гарантии безопасности.

Об этом сообщает CNN.

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Рубио заявил, что цель США — привлечь Россию к переговорам, а Зеленский якобы сорвал эти усилия в пятницу, 28 февраля, во время визита в Белый дом.

"Можем ли мы посадить Украину и Россию за стол переговоров? Это наша цель. Не делайте ничего, чтобы это сорвать. И это то, что, к сожалению, делал Зеленский — он находил каждую возможность, чтобы попытаться объяснить по-украински каждый вопрос", — заявил госсекретарь США.

Кроме того, он добавил, что сначала должен быть мир, а уже тогда гарантии безопасности.

Также Рубио рассказал, что после напряженной встречи в Овальном кабинете он не контактировал ни с украинским президентом, ни с представителями его команды.

Напомним, Дональд Трамп репостнул сообщение, где отмечается, что Зеленскому придется принять его условия.

В то же время советник по вопросам безопасности США Майк Волц заявил, что Украине нужен лидер, который будет уметь находить "общий язык и с американцами, и с россиянами".

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