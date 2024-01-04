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У Білому домі стверджують про неготовність Путіна до перемовин з Україною

4 січня 2024 11:43
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Білому домі стверджують про неготовність Путіна до перемовин з Україною
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Фото: Reuters
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що російський президент Володимир Путін готовий до переговорів про припинення війни на території України. Неготовність диктатора підтверджують регулярні обстріли України протягом останніх днів.

Про це на брифінгу повідомив Джон Кірбі.

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Путін не готовий до переговорів про припинення війни

Представники Білого дому США переконані, що Путін не готовий і не буде вести зараз перемовини про війну в Україні, попри заяви ЗМІ про його готовність.

"Попри весь той галас, який я чув за останні кілька днів про пана Путіна в деяких повідомленнях преси, про те, що він раптом захотів вести переговори, він точно не поводиться як людина, яка хоче перемовин", — підкреслив Кірбі.

За словами Кірбі, підтвердженням неготовності Путіна до перемовин є масовані атаки РФ з використанням повітряної зброї різних типів по території України. Серед цілей Росії зараз є не лише військова, але й цивільна інфраструктура держави.

"Він робить все можливе, щоб поставити українців на коліна, і саме тому так важливо, щоб запит на додаткове фінансування, який висунув президент, схвалили", — додав представник Білого дому.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена не виявила жодних доказів зловживання озброєнням, наданим Україні. При цьому США активно намагаються переконати Конгрес та американців у тому, що вся допомога використовується належним чином.

Додамо, Путін аргументує війну в Україні як боротьбу РФ проти західних країн. Це говорить про те, що він не планує вести чесні перемовини з Україною та проводить інформаційну кампанію щодо переконання Заходу зрадити Україну за допомогою переговорів. 

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