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В Белом доме утверждают о неготовности Путина к переговорам с Украиной

4 января 2024 11:43
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Белом доме утверждают о неготовности Путина к переговорам с Украиной
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Фото: Reuters
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что российский президент Владимир Путин готов к переговорам о прекращении войны на территории Украины. Неготовность диктатора подтверждают регулярные обстрелы Украины в последние дни.

Об этом на брифинге сообщил Джон Кирби.

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Путин не готов к переговорам о прекращении войны

Представители Белого дома США уверены, что Путин не готов и не будет вести сейчас переговоры о войне в Украине, несмотря на заявления СМИ о его готовности.

"Несмотря на всю ту шумиху, которую я слышал за последние несколько дней о господине Путине в некоторых сообщениях прессы, о том, что он вдруг захотел вести переговоры, он точно не ведет себя как человек, который хочет переговоров", — подчеркнул Кирби.

По словам Кирби, подтверждением неготовности Путина к переговорам являются массированные атаки РФ с использованием воздушного оружия разных типов по территории Украины. Среди целей России сейчас не только военная, но и гражданская инфраструктура государства.

"Он делает все возможное, чтобы поставить украинцев на колени, и именно поэтому так важно, чтобы выдвинувший президентом запрос на дополнительное финансирование одобрили", — добавил представитель Белого дома.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена не выявила никаких доказательств злоупотребления вооружением, предоставленным Украине. При этом США активно пытаются убедить Конгресс и американцев, что вся помощь используется должным образом.

Добавим, Путин аргументирует войну в Украине как борьбу РФ против западных стран. Это говорит о том, что он не планирует вести честные переговоры с Украиной и проводит информационную кампанию по убеждению Запада предать Украину посредством переговоров.

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