Україна
У Білому домі пояснили, чому Трамп носить на руці пластир

У Білому домі пояснили, чому Трамп носить на руці пластир

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 22:15
У Трампа рука заліплена пластиром – Білий дім пояснив причину
Дональд Трамп. Фото ілюстративне: Reuters

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт на пресбрифінгу відповіла на питання щодо здоров’я президента США Дональда Трампа. Він знову з’явився з пластиром на зовнішній стороні долоні — це можна інтерпретувати як доказ медичних процедур. 

Про це повідомляє Newsweek у четвер, 11 грудня.

Читайте також:

Здоров'я президента Трампа

У четвер Білий дім відповів на запитання щодо пов'язок, видимих на руці президента Дональда Трампа — його речниця Керолайн Левітт заявила, що вони є результатом "постійних рукостискань", які притаманні діяльності президента.

"Щодо бинтів на руці, ми вже давали пояснення раніше. Президент буквально постійно тисне людям руки. Овальний кабінет схожий на Центральний вокзал. Він щодня зустрічається з більшою кількістю людей, ніж будь-хто з вас може собі уявити", — зазначила Керолайн Левітт.

Прессекретарка також пояснила наявність синців на руці Трампа  ще однією причиною. Левітт заявила, що щоденний режим прийому аспірину Трампом також може сприяти появі синців. 

Прессекретарку Трампа також запитали про час проведення нещодавніх когнітивних тестів, які, за словами президента, він пройшов і "здав на відмінно". Лівітт відповіла, що надасть цю інформацію пізніше.

"Президент багато говорив про це протягом багатьох років", — сказала Лівітт про когнітивні тести Трампа.

У Білому домі заявили, що Трамп розчаровується затяжним характером мирних переговорів між Росією та Україною. 

Адміністрація Трампа передала ЄС пакет пропозицій щодо умов повернення РФ до глобальної економічної системи — він спричинив значні суперечки між Вашингтоном та Європою.

США здоров'я Дональд Трамп Білий дім президент
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
