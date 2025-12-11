Видео
Главная Новости дня В Белом доме объяснили, почему Трамп носит на руке пластырь

В Белом доме объяснили, почему Трамп носит на руке пластырь

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 22:15
У Трампа рука залеплена пластырем - Белый дом объяснил причину
Дональд Трамп. Фото иллюстративное: Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на пресс-брифинге ответила на вопросы о здоровье президента США Дональда Трампа. Он снова появился с пластырем на внешней стороне ладони — это можно интерпретировать как доказательство медицинских процедур.

Об этом сообщает Newsweek в четверг, 11 декабря.

Читайте также:

Здоровье президента Трампа

В четверг Белый дом ответил на вопрос о повязках, видимых на руке президента Дональда Трампа — его пресс-секретарь Кэролайн Левитт заявила, что они являются результатом "постоянных рукопожатий", которые присущи деятельности президента.

"Относительно бинтов на руке, мы уже давали объяснения ранее. Президент буквально постоянно жмет людям руки. Овальный кабинет похож на Центральный вокзал. Он ежедневно встречается с большим количеством людей, чем кто-либо из вас может себе представить", — отметила Кэролайн Левитт.

Пресс-секретарь также объяснила наличие синяков на руке Трампа еще одной причиной. Левитт заявила, что ежедневный режим приема аспирина Трампом также может способствовать появлению синяков.

Пресс-секретаря Трампа также спросили о времени проведения недавних когнитивных тестов, которые, по словам президента, он прошел и "сдал на отлично". Ливитт ответила, что предоставит эту информацию позже.

"Президент много говорил об этом в течение многих лет", — сказала Ливитт о когнитивных тестах Трампа.

В Белом доме заявили, что Трамп разочаровывается затяжным характером мирных переговоров между Россией и Украиной.

Администрация Трампа передала ЕС пакет предложений по условиям возвращения РФ в глобальную экономическую систему — он вызвал значительные споры между Вашингтоном и Европой.

