Результати медогляду Трампа — який стан здоров'я у лідера США

У Білому Домі оприлюднили результати медогляду Трампа
У Білому домі оприлюднили результати медичного обстеження президента США Дональда Трампа. Згідно з документами, лідер має відмінне фізичне здоров’я.
Відповідні результати медогляду оприлюднила пресслужба Білого дому, а також речниця Білого дому Керолайн Левітт у соцмережі X.
Результати медогляду Трампа — яке здоров’я у президента США
Отже, особистий лікар президента США Дональда Трампа Шон Барбабелла повідомив, що лідер має відмінний стан здоров’я. Нагадаємо, що у п’ятницю, 11 квітня, він пройшов планове медичне обстеження.
"Президент Трамп демонструє відмінне когнітивне й фізичне здоров'я і повністю придатний до виконання обов'язків головнокомандувача і глави держави", — написав лікар у своєму звіті.
Так, під час обстеження Трамп здав декілька аналізів крові, пройшов кардіологічне обстеження та УЗД.
"Його активний спосіб життя продовжує робити значний внесок у його самопочуття", — написав Барбабелла. Також він зазначив позитивний вплив участі Трампа у зустрічах, виступах і його "часті перемоги в гольф-турнірах".
Згідно зі звітом, то Трамп важить 101 кілограм і має зріст 190 сантиметрів. Трамп набрав 30 з 30 балів на іспиті Монреальської когнітивної шкали.
Обстеження різних систем організму Трампа виявилися в нормі, у тому числі очей, голови, вух, носа і горла. Лікар зазначив, що на правому вусі Трампа є шрам від вогнепальної зброї
Барбабелла написав, що Трамп демонструє "міцну серцеву, легеневу, неврологічну та загальну фізичну функцію".
Нагадаємо, що у США підліток планував замах на Дональда Трампа — поліція його заарештувала.
Зокрема, адміністрація президента США планує здійснити масову депортацію мігрантів.
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