Результаты медосмотра Трампа — какое состояние здоровья у лидера США

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

В Белом доме обнародовали результаты медицинского обследования президента США Дональда Трампа. Согласно документам, у лидера отличное физическое здоровье.

Соответствующие результаты медосмотра обнародовала пресс-служба Белого дома, а также пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в соцсети X.

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Итак, личный врач президента США Дональда Трампа Шон Барбабелла сообщил, что у лидера отличное состояние здоровья. Напомним, что в пятницу, 11 апреля, он прошел плановое медицинское обследование.

"Президент Трамп демонстрирует отличное когнитивное и физическое здоровье и полностью пригоден к исполнению обязанностей главнокомандующего и главы государства", — написал врач в своем отчете.

Так, во время обследования Трамп сдал несколько анализов крови, прошел кардиологическое обследование и УЗИ.

Скриншот сообщения Белого дома/X

"Его активный образ жизни продолжает вносить значительный вклад в его самочувствие", — написал Барбабелла. Также он отметил положительное влияние участия Трампа во встречах, выступлениях и его "частые победы в гольф-турнирах".

Согласно отчету, Трамп весит 101 килограмм и имеет рост 190 сантиметров. Трамп набрал 30 из 30 баллов на экзамене Монреальской когнитивной шкалы.

Обследования различных систем организма Трампа оказались в норме, в том числе глаз, головы, ушей, носа и горла. Врач отметил, что на правом ухе Трампа есть шрам от огнестрельного оружия

Барбабелла написал, что Трамп демонстрирует "крепкую сердечную, легочную, неврологическую и общую физическую функцию".

Результаты медосмотра Трампа. Фото: Кэролайн Левитт/X

Результаты медосмотра Трампа. Фото: Кэролайн Левитт/X

Напомним, что в США подросток планировал покушение на Дональда Трампа — полиция его арестовала.

В частности, администрация президента США планирует осуществить массовую депортацию мигрантов.