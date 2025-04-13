У США підліток вбив батьків, аби спланувати замах на Трампа

Обвинувачений у вбивстві батьків та замаху на Трампа Нікіта Касап. Фото: New York Post

У США 17-річний підліток із Вісконсину вбив батьків, щоб використати їхні гроші для організації замаху на президента США Дональда Трампа. Поліція Штатів заарештувала хлопця.

Про це інформує New York Post.

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Федеральні органи влади в судових документах заявили, що підліток зі штату Вісконсин вбив свою матір і вітчима, щоб "отримати фінансові кошти та автономію", необхідні для вбивства президента США Дональда Трампа та повалення уряду Америки.

Федерали заарештували хлопця на ім'я Нікіта Касап у березні. Його звинувачують у двох вбивствах та приховуванні тіл. Хлопець тижнями ховав під ковдрами тіла 35-річної мами Тетяни Касап та 51-річного вітчима Дональда Майєра, пронизані кулями.

Зазначається, що підліток спілкувався з іншими сторонами щодо свого плану вбити лідера США. Зокрема, хлопець заплатив, принаймні частково, за безпілотник та вибухівку, які використовувалися як зброя масового знищення для скоєння нападу.

Наразі проти Касапи висунуто дев'ять обвинувачень, включно з убивством першого ступеня, змовою та спробою замаху на президента США. Хлопець наразі перебуває в одній з федеральних тюрем.

Нагадаємо, що 11 квітня на Буковині суд ухвалив запобіжний захід для 18-річного хлопця, якого підозрюють у побитті своєї дівчини Вікторії Тоненчук — дівчина нещодавно померла від отриманих травм.

Крім того, в Одеській області чоловік через ревнощі зарізав свого односельця — йому загрожує до 15 років позбавлення волі.