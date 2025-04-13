В США подросток убил родителей, чтобы спланировать покушение на Трампа

Обвиняемый в убийстве родителей и покушении на Трампа Никита Касап. Фото: New York Post

В США 17-летний подросток из Висконсина убил родителей, чтобы использовать их деньги для организации покушения на президента США Дональда Трампа. Полиция Штатов арестовала парня.

Об этом информирует New York Post.

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Федеральные органы власти в судебных документах заявили, что подросток из штата Висконсин убил свою мать и отчима, чтобы "получить финансовые средства и автономию", необходимые для убийства президента США Дональда Трампа и свержения правительства Америки.

Федералы арестовали парня по имени Никита Касап в марте. Его обвиняют в двух убийствах и сокрытии тел. Парень неделями прятал под одеялами тела 35-летней мамы Татьяны Касап и 51-летнего отчима Дональда Майера, пронизанные пулями.

Отмечается, что подросток общался с другими сторонами относительно своего плана убить лидера США. В частности, парень заплатил, по крайней мере частично, за беспилотник и взрывчатку, которые использовались как оружие массового уничтожения для совершения нападения.

Сейчас против Касапы выдвинуто девять обвинений, включая убийство первой степени, заговор и попытку покушения на президента США. Парень сейчас находится в одной из федеральных тюрем.

Напомним, что 11 апреля, на Буковине суд принял меру пресечения для 18-летнего парня, которого подозревают в избиении своей девушки Виктории Тоненчук — девушка недавно умерла от полученных травм.

Кроме того, в Одесской области мужчина из-за ревности зарезал своего односельчанина — ему грозит до 15 лет лишения свободы.