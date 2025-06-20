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У Білому домі назвали Трампа найголовнішим миротворцем

20 червня 2025 08:45
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Білому домі вважають що Трамп завжди за дипломатичне рішення конфліктів
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria
Анастасія Постоєнко - Редактор

Президент США Дональд Трамп дотримується підходу "миру через силу". Однак готовий використовувати всі можливості для дипломатичного врегулювання, якщо вони виникають.

Про це заявила речниця адміністрації Керолайн Левітт, коментуючи позицію Білого дому щодо глобальних конфліктів, зокрема війни проти України, повідомляє "Укрінформ".

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"Стосовно Росії й України, завдяки американській силі та лідерству президента ми бачили, як ці дві сторони долучилися до прямих переговорів", — сказала Левітт.

За її словами, Трамп послідовно виступає за мирне вирішення міжнародних проблем, коли така можливість існує. Водночас, як наголосила представниця Білого дому, президент "не боїться застосовувати силу, якщо це необхідно".

"Він — головний миротворець. Президент, який встановлює мир через силу. Але якщо з’являється шанс для дипломатії, він завжди ним скористається", — додала вона. 

Окрім того, Левітт нагадала, що Трамп у найближчі два тижні має оголосити про рішення щодо подальших кроків щодо Ірану

Нагадаємо, журналісти The Guardian повідомили, що Трамп не схвалив атаку на Іран, бо сумнівається у спроможностях американської зброї.

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