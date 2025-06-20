В Белом доме считают что Трамп всегда за дипломатическое решение конфликтов

В Белом доме назвали Трампа самым главным миротворцем
Президент США Дональд Трамп придерживается подхода "мира через силу". Однако готов использовать все возможности для дипломатического урегулирования, если они возникают.
Об этом заявила пресс-секретарь администрации Кэролайн Левитт, комментируя позицию Белого дома относительно глобальных конфликтов, в частности войны против Украины, сообщает "Укринформ".
США охарактеризовали Трампа, как главного деятеля для мира
"Относительно России и Украины, благодаря американской силе и лидерству президента мы видели, как эти две стороны присоединились к прямым переговорам", — сказала Левитт.
По ее словам, Трамп последовательно выступает за мирное решение международных проблем, когда такая возможность существует. В то же время, как подчеркнула представитель Белого дома, президент "не боится применять силу, если это необходимо".
"Он — главный миротворец. Президент, который устанавливает мир через силу. Но если появляется шанс для дипломатии, он всегда им воспользуется", — добавила она.
Кроме того, Левитт напомнила, что Трамп в ближайшие две недели должен объявить о решении относительно дальнейших шагов по Ирану.
Напомним, журналисты The Guardian сообщили, что Трамп не одобрил атаку на Иран, потому что сомневается в возможностях американского оружия.
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