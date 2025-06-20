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В Белом доме назвали Трампа самым главным миротворцем

20 июня 2025 08:45
Анастасия Постоенко - Редактор
В Белом доме считают что Трамп всегда за дипломатическое решение конфликтов
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria
Анастасия Постоенко - Редактор

Президент США Дональд Трамп придерживается подхода "мира через силу". Однако готов использовать все возможности для дипломатического урегулирования, если они возникают.

Об этом заявила пресс-секретарь администрации Кэролайн Левитт, комментируя позицию Белого дома относительно глобальных конфликтов, в частности войны против Украины, сообщает "Укринформ".

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"Относительно России и Украины, благодаря американской силе и лидерству президента мы видели, как эти две стороны присоединились к прямым переговорам", — сказала Левитт.

По ее словам, Трамп последовательно выступает за мирное решение международных проблем, когда такая возможность существует. В то же время, как подчеркнула представитель Белого дома, президент "не боится применять силу, если это необходимо".

"Он — главный миротворец. Президент, который устанавливает мир через силу. Но если появляется шанс для дипломатии, он всегда им воспользуется", — добавила она.

Кроме того, Левитт напомнила, что Трамп в ближайшие две недели должен объявить о решении относительно дальнейших шагов по Ирану.

Напомним, журналисты The Guardian сообщили, что Трамп не одобрил атаку на Иран, потому что сомневается в возможностях американского оружия.

США Иран Дональд Трамп война в Украине війна
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