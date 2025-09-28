Відео
Головна Новини дня У Бєлгороді масштабні перебої зі світлом — названо причину

У Бєлгороді масштабні перебої зі світлом — названо причину

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 20:11
У Бєлгороді блекаут 28 вересня - що відомо
Атака на енергетику. Фото: BBC

У російському Бєлгороді прогримів вибух, після чого зникло світло. Це була атака на енергоінфраструктуру.

Про це повідомляють місцеві пабліки в неділю, 28 вересня.

Читайте також:

Блекаут у Бєлгороді

Зазначається, що через блекаут у місті зупинилися ліфти, магазини закрилися або працюють лише за готівку, транспорт ходить із перебоями, а на частині вулиць немає освітлення.

Нагадаємо, що в ніч на 25 вересня росіяни атакували енергетику на Вінниччині.

У ще одній області без світла залишились 30 тисяч абонентів.

електроенергія Бєлгород енергетика Росія блекаут
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
