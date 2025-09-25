Відео
Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу — що відомо
Головна Новини дня Ранкова атака по Ніжину — 30 тисяч абонентів лишилися без світла

Ранкова атака по Ніжину — 30 тисяч абонентів лишилися без світла

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 14:37
Обстріл Ніжина 25 вересня - які наслідки
Співробітник енергогенеруючої компанії. Ілюстративне фото: УНІАН

У місті Ніжин Чернігівської області після ранкової атаки російських ударних дронів значна частина населення залишилася без електропостачання. Ураження об’єкта критичної інфраструктури призвело до відключення електрики приблизно для 30 тисяч абонентів.

Про це повідомив міський голова Ніжина Олександр Кодола у Facebook у четвер, 25 вересня.

Читайте також:
Ранкова атака по Ніжину — 30 тисяч абонентів лишилися без світла - фото 1
Пост Колоди. Фото: скриншот

Відключення світла у Ніжині

"Без електропостачання залишаються близько 30 тис. абонентів Ніжинської громади", — поінформував Кодола.

Він зазначив, що зранку, 25 вересня, на околиці Ніжина зафіксували влучання близько 14 ударних безпілотників по об’єкту критичної інфраструктури. Внаслідок атаки виникла пожежа.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що у ніч проти 25 вересня росіяни атакували Миколаївську область дронами-камікадзе. Через пошкодження інфраструктури знеструмило частину залізниці.

Крім того, окупанти атакували безпілотниками Україну. Вибухи сталися на території комунального підприємства у прифронтовому селищі Приколотне Вільхуватської громади Куп’янського району Харківщини.

Чернігівська область обстріли війна в Україні енергетика світло
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
