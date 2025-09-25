Видео
Утренняя атака по Нежину — 30 тысяч абонентов остались без света

Дата публикации 25 сентября 2025 14:37
Обстрел Нежина 25 сентября - какие последствия
Сотрудник энергогенерирующей компании. Иллюстративное фото: УНИАН

В городе Нежин Черниговской области после утренней атаки российских ударных дронов значительная часть населения осталась без электроснабжения. Поражение объекта критической инфраструктуры привело к отключению электричества примерно для 30 тысяч абонентов.

Об этом сообщил городской голова Нежина Александр Кодола в Facebook в четверг, 25 сентября.

Отключение света в Нежине

"Без электроснабжения остаются около 30 тыс. абонентов Нежинской общины", — проинформировал Кодола.

Он отметил, что утром, 25 сентября, на окраине Нежина зафиксировали попадание около 14 ударных беспилотников по объекту критической инфраструктуры. В результате атаки возник пожар.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Напомним, что в ночь на 25 сентября россияне атаковали Николаевскую область дронами-камикадзе. Из-за повреждения инфраструктуры обесточили часть железной дороги.

Кроме того, оккупанты атаковали беспилотниками Украину. Взрывы произошли на территории коммунального предприятия в прифронтовом поселке Приколотное Ольховатской громады Купянского района Харьковской области.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
