В Белгороде блэкаут 28 сентября - что известно

В российском Белгороде прогремел взрыв, после чего пропал свет. Это была атака на энергоинфраструктуру.

Об этом сообщают местные паблики в воскресенье, 28 сентября.

Блэкаут в Белгороде

Отмечается, что из-за блэкаута в городе остановились лифты, магазины закрылись или работают только за наличные, транспорт ходит с перебоями, а на части улиц нет освещения.

Напомним, что в ночь на 25 сентября россияне атаковали энергетику в Винницкой области.

В еще одной области без света остались 30 тысяч абонентов.