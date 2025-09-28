Видео
Главная Новости дня В Белгороде масштабные перебои со светом — названа причина

В Белгороде масштабные перебои со светом — названа причина

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 20:11
В Белгороде блэкаут 28 сентября - что известно
Атака на энергетику. Фото: BBC

В российском Белгороде прогремел взрыв, после чего пропал свет. Это была атака на энергоинфраструктуру.

Об этом сообщают местные паблики в воскресенье, 28 сентября.

Блэкаут в Белгороде

Отмечается, что из-за блэкаута в городе остановились лифты, магазины закрылись или работают только за наличные, транспорт ходит с перебоями, а на части улиц нет освещения.

Напомним, что в ночь на 25 сентября россияне атаковали энергетику в Винницкой области.

В еще одной области без света остались 30 тысяч абонентов.

электроэнергия энергетика Россия блэкаут
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
