В Белгороде блэкаут 28 сентября - что известно

В Белгороде масштабные перебои со светом — названа причина
Дата публикации 28 сентября 2025 20:11
Атака на энергетику. Фото: BBC
В российском Белгороде прогремел взрыв, после чего пропал свет. Это была атака на энергоинфраструктуру.
Об этом сообщают местные паблики в воскресенье, 28 сентября.
Блэкаут в Белгороде
Отмечается, что из-за блэкаута в городе остановились лифты, магазины закрылись или работают только за наличные, транспорт ходит с перебоями, а на части улиц нет освещения.
Напомним, что в ночь на 25 сентября россияне атаковали энергетику в Винницкой области.
В еще одной области без света остались 30 тысяч абонентов.
