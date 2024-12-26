Вибухи у Бєлгороді 26 грудня — пошкоджено автомобілі та квартири

Наслідки вибухів у Бєлгороді. Фото: t.me/vvgladkov

У Бєлгороді у четвер, 26 грудня, лунали потужні вибухи. Росіяни заявляють про атаку. Відомо про пошкодження автомобілів та квартир.

Про це губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив у Telegram.

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Наслідки вибухів у Бєлгороді

Гладков традиційно звинуватив Україну в атаці безпілотників на Грайворонський округ. Він заявив, що люди не постраждали.

Наслідки вибухів у Бєлгороді. Фото: t.me/vvgladkov

Наслідки вибухів у Бєлгороді. Фото: t.me/vvgladkov

"У місті Грайворон пошкоджено 15 легкових автомобілів, у восьми квартирах МКБ і в одному приватному будинку вибито вікна. Крім того, посічений фасад і пошкоджено скління одного комерційного об'єкта", — розповів Гладков.

Наслідки вибухів у Бєлгороді. Фото: t.me/vvgladkov

За його словами, також сталося аварійне вимкнення електроенергії ще в семи населених пунктах.

Допис Гладкова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Владикавказі 25 грудня стався потужний вибух у торговому центрі "Аланія Молл". Відомо про загиблого та поранених.

Також в Архангельську невідомі особи підпалили офіс політичної партії "Единая Россия". Інцидент стався в ніч з 24 на 25 грудня.