Взрывы в Белгороде 26 декабря — повреждены автомобили и квартиры

Последствия взрывов в Белгороде. Фото: t.me/vvgladkov

В Белгороде в четверг, 26 декабря, раздавались мощные взрывы. Россияне заявляют об атаке. Известно о повреждении автомобилей и квартир.

Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram.

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Последствия взрывов в Белгороде

Гладков традиционно обвинил Украину в атаке беспилотников на Грайворонский округ. Он заявил, что люди не пострадали.

Последствия взрывов в Белгороде. Фото: t.me/vvgladkov

Последствия взрывов в Белгороде. Фото: t.me/vvgladkov

"В городе Грайворон повреждены 15 легковых автомобилей, в восьми квартирах МКД и в одном частном доме выбиты окна. Кроме того, посечён фасад и повреждено остекление одного коммерческого объекта", — рассказал Гладков.

Последствия взрывов в Белгороде. Фото: t.me/vvgladkov

По его словам, также произошло аварийное отключение электроэнергии еще в семи населенных пунктах.

Пост Гладкова. Фото: скриншот

Напомним, во Владикавказе 25 декабря произошел мощный взрыв в торговом центре "Алания Молл". Известно о погибшем и раненых.

Также в Архангельске неизвестные лица подожгли офис политической партии "Единая Россия". Инцидент произошел в ночь с 24 на 25 декабря.