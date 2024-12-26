Взрывы в Белгороде 26 декабря — повреждены автомобили и квартиры

В Белгороде раздавались взрывы — повреждены авто и квартиры
В Белгороде в четверг, 26 декабря, раздавались мощные взрывы. Россияне заявляют об атаке. Известно о повреждении автомобилей и квартир.
Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram.
Последствия взрывов в Белгороде
Гладков традиционно обвинил Украину в атаке беспилотников на Грайворонский округ. Он заявил, что люди не пострадали.
"В городе Грайворон повреждены 15 легковых автомобилей, в восьми квартирах МКД и в одном частном доме выбиты окна. Кроме того, посечён фасад и повреждено остекление одного коммерческого объекта", — рассказал Гладков.
По его словам, также произошло аварийное отключение электроэнергии еще в семи населенных пунктах.
Напомним, во Владикавказе 25 декабря произошел мощный взрыв в торговом центре "Алания Молл". Известно о погибшем и раненых.
Также в Архангельске неизвестные лица подожгли офис политической партии "Единая Россия". Инцидент произошел в ночь с 24 на 25 декабря.
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