Палестинський прапор на урядовій будівлі. Фото: Bild

У Берліні перед будівлею Рейхстагу 8 листопада чоловік самовільно змінив прапор на одному з флагштоків. Він піднявся майже на 30-метрову конструкцію, зняв німецький "Прапор єдності" та закріпив на його місці палестинський стяг.

Про інцидент повідомило видання Tagesschau, передає Новини.LIVE.

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Як чоловік замінив прапор перед Рейхстагом

За інформацією правоохоронців, 22-річний чоловік кинув знятий прапор Німеччини на землю. У цей час біля флагштока перебували ще двоє чоловіків віком 20 та 32 роки, які, за попередніми даними, допомагали йому.

Поліцейські затримали двох чоловіків унизу, тоді як учасник інциденту залишався нагорі. Він був пристебнутий альпіністським страхувальним ременем і приблизно о 12:30 самостійно спустився на землю. Після цього правоохоронці разом із пожежниками демонтували палестинський прапор. Водночас одразу повернути на флагшток попередній стяг не вдалося: під час інциденту пошкодили механізм, за допомогою якого підіймають прапори.

За даними поліції, 22-річного чоловіка залишили під вартою. Двох інших учасників після встановлення їхніх особистих даних відпустили та зобов’язали залишити територію.

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