Палестинский флаг на здании правительства. Фото: Bild

В Берлине перед зданием Рейхстага 8 ноября мужчина самовольно сменил флаг на одном из флагштоков. Он поднялся почти на 30-метровую конструкцию, снял немецкий «Флаг единства» и закрепил на его месте палестинский флаг.

Об инциденте сообщило издание Tagesschau, передает Новини.LIVE.

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Как мужчина заменил флаг перед Рейхстагом

По информации правоохранителей, 22-летний мужчина бросил снятый флаг Германии на землю. В это время возле флагштока находились еще двое мужчин в возрасте 20 и 32 лет, которые, по предварительным данным, помогали ему.

Полицейские задержали двух мужчин внизу, тогда как участник инцидента оставался наверху. Он был пристегнут альпинистским страховочным ремнем и примерно в 12:30 самостоятельно спустился на землю. После этого правоохранители вместе с пожарными демонтировали палестинский флаг. В то же время сразу вернуть на флагшток прежний флаг не удалось: во время инцидента был поврежден механизм, с помощью которого поднимают флаги.

По данным полиции, 22-летнего мужчину оставили под стражей. Двух других участников после установления их личных данных отпустили и обязали покинуть территорию.

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