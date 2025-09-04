Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Берліні водій BMW в'їхав у натовп дітей — є постраждалі

У Берліні водій BMW в'їхав у натовп дітей — є постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 17:45
У Берліні авто в'їхало в натовп дітей
Місце ДТП у Берліні. Фото: Axel Billig/press photo Wagner

У четвер, 4 вересня, автомобіль BMW в’їхав в групу людей у Берліні, внаслідок чого постраждали діти. На місце прибули служби екстреної допомоги.

Про це інформує німецьке видання Bild.

Реклама
Читайте також:

У Берліні водій в'їхав у дітей — які наслідки

За даними видання, у четвер вдень, 4 вересня, близько 13:10 в районі Берліна Веддінг автомобіль в'їхав у групу людей.

Внаслідок цієї дорожньо-транспортної пригоди серед постраждалих є діти. Оскільки в цьому районі перебувало кілька дитячих груп.

За попередньою інформацією, одна вихователька зазнала серйозних травм, а кілька дітей — легких.

За даними Bild, шестеро з 15 дітей віком 7 та 8 років отримали легкі травми. Їх доставили до найближчої лікарні Вірхова як запобіжний захід.

Як відомо, водій BMW не постраждав. Він спирався на свій автомобіль, поки його допитувала поліція. Його також оглянули на місці події, серед іншого, виміряли рівень кисню в крові. Була пошкоджена передня ліва фара його автомобіля.

Нагадаємо, що нещодавно на Миколаївщині сталася смертельна аварія за участі рейсового мікроавтобуса.

А раніше в Італії помер шестирічний хлопчик з України, який за два дні до цього потрапив у ДТП.

ДТП діти аварія BMW постраждалі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації