У Берліні авто в'їхало в натовп дітей

Місце ДТП у Берліні. Фото: Axel Billig/press photo Wagner

У четвер, 4 вересня, автомобіль BMW в’їхав в групу людей у Берліні, внаслідок чого постраждали діти. На місце прибули служби екстреної допомоги.

Про це інформує німецьке видання Bild.

Реклама

Читайте також:

У Берліні водій в'їхав у дітей — які наслідки

За даними видання, у четвер вдень, 4 вересня, близько 13:10 в районі Берліна Веддінг автомобіль в'їхав у групу людей.

Внаслідок цієї дорожньо-транспортної пригоди серед постраждалих є діти. Оскільки в цьому районі перебувало кілька дитячих груп.

За попередньою інформацією, одна вихователька зазнала серйозних травм, а кілька дітей — легких.

За даними Bild, шестеро з 15 дітей віком 7 та 8 років отримали легкі травми. Їх доставили до найближчої лікарні Вірхова як запобіжний захід.

Як відомо, водій BMW не постраждав. Він спирався на свій автомобіль, поки його допитувала поліція. Його також оглянули на місці події, серед іншого, виміряли рівень кисню в крові. Була пошкоджена передня ліва фара його автомобіля.

Нагадаємо, що нещодавно на Миколаївщині сталася смертельна аварія за участі рейсового мікроавтобуса.

А раніше в Італії помер шестирічний хлопчик з України, який за два дні до цього потрапив у ДТП.