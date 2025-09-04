В Берлине авто въехало в толпу детей

В Берлине водитель BMW въехал в толпу детей — есть пострадавшие
В четверг, 4 сентября, автомобиль BMW въехал в группу людей в Берлине, в результате чего пострадали дети. На место прибыли службы экстренной помощи.
Об этом информирует немецкое издание Bild.
В Берлине водитель въехал в детей — какие последствия
По данным издания, в четверг днем, 4 сентября, около 13:10 в районе Берлина Веддинг автомобиль въехал в группу людей.
В результате этого дорожно-транспортного происшествия среди пострадавших есть дети. Поскольку в этом районе находилось несколько детских групп.
По предварительной информации, одна воспитательница получила серьезные травмы, а несколько детей — легкие.
По данным Bild, шестеро из 15 детей в возрасте 7 и 8 лет получили легкие травмы. Их доставили в ближайшую больницу Вирхова в качестве меры пресечения.
Как известно, водитель BMW не пострадал. Он опирался на свой автомобиль, пока его допрашивала полиция. Его также осмотрели на месте происшествия, среди прочего, измерили уровень кислорода в крови. Была повреждена передняя левая фара его автомобиля.
