Мужчина совершил смертельную аварию — какое наказание избрал для него суд

Место ДТП. Фото иллюстративное: dtp-ekspertiza.kiev.ua

В Кировоградской области привлекли к уголовной ответственности виновника ДТП. Мужчина совершил смертельную аварию, когда ехал на похороны.

Об этом говорится в приговоре, который Новоархангельский суд Кировоградской области вынес 28 августа.

Детали дела

Согласно судебным материалам, авария произошла утром 15 января текущего года на трассе Стрый — Тернополь — Днепр — Изварино в Голованевском районе. Водитель Toyota Corolla, который ехал в направлении Кропивницкого вместе со своими матерью и женой, из-за гололеда не справился с управлением и съехал с проезжей части. Автомобиль упал в кювет и перевернулся.

В результате ДТП одна из пассажирок получила несовместимые с жизнью телесные повреждения: совмещенную травму грудной клетки и живота, многочисленные переломы, ушиб легких и разрыв селезенки. Проверка водителя на состояние опьянения показала, что он трезв.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Фигурант работает инкассатором, содержит несовершеннолетнего ребенка. Судимостей он ранее не имел.

Мужчину признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, приговорили к четырем годам лишения свободы, но заменили наказание годом испытательного срока.

Решение суда вступит в законную силу через 30 дней со дня провозглашения. На данный момент его еще можно обжаловать, подав апелляцию.

