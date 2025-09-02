Чоловік скоїв смертельну аварію — яке покарання обрав для нього суд

Місце ДТП. Фото ілюстративне: dtp-ekspertiza.kiev.ua

У Кіровоградській області притягнули до кримінальної відповідальності винуватця ДТП. Чоловік скоїв смертельну аварію, коли їхав на похорон.

Про це йдеться у вироку, який Новоархангельський суд Кіровоградської області ухвалив 28 серпня.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, аварія сталася вранці 15 січня на трасі Стрий — Тернопіль — Дніпро — Ізварине в Голованівському районі. Водій Toyota Corolla, який їхав у напрямку Кропивницькому разом зі своїми матір'ю та дружиною, через ожеледицю не впорався з керуванням та з'їхав із проїжджої частини. Автомобіль упав у кювет і перекинувся.

Унаслідок ДТП одна із пасажирок зазнала несумісних із життям тілесних ушкоджень: поєднаної травми грудної клітки й живота, численні переломи, забій легень і розрив селезінки. Перевірка водія на стан сп'яніння показала, що він тверезий.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину й розкаявся. Фігурант працює інкасатором, утримує неповнолітню дитину. Судимостей він раніше не мав.

Чоловіка визнали винним у порушенні ПДР, яке спричинило смерть людини, засудили до чотирьох років позбавлення волі, але замінили покарання роком випробувального терміну.

Рішення суду набуде законної сили за 30 днів від дня проголошення. Наразі його ще можна оскаржити, подавши апеляцію.

