ДТП в Италии - подробности гибели шестилетнего украинца - подробности гибели шестилетнего украинца

В Италии умер шестилетний мальчик из Украины, который за два дня до этого попал в ДТП. Ребенка сбил автомобиль на пешеходном переходе вблизи Венеции.

Об этом сообщает Il Gazzettino.

ДТП в Италии — подробности

Отмечается, что мальчик вместе с матерью имели статус беженцев. Семья жила в Италии с другими украинцами в здании бывшего приходского дома в городе Санта-Мария-ди-Сала.

В среду, 20 августа, мать ехала впереди на велосипеде с несколькими сумками с покупками, а ребенок шел за ней пешком.

По словам свидетелей, один автомобиль остановился, чтобы пропустить мать с ребенком. Однако синий Fiat Panda, который двигался позади, совершил обгон и сбил мальчика, который еще не успел закончить переход дороги. Удар был очень сильным: ребенка отбросило более чем на 30 метров, после чего мальчик упал в кювет возле дороги.

Мальчика госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, однако, по информации медиков, у него диагностировали смерть мозга, что не оставляло надежды на спасение.

