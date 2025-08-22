Видео
Главная Новости дня В Италии трагически погиб шестилетний мальчик из Украины

В Италии трагически погиб шестилетний мальчик из Украины

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 19:03
ДТП в Италии - подробности гибели шестилетнего украинца - подробности гибели шестилетнего украинца
ДТП в Италии. Фото иллюстративное: Vijesti

В Италии умер шестилетний мальчик из Украины, который за два дня до этого попал в ДТП. Ребенка сбил автомобиль на пешеходном переходе вблизи Венеции.

Об этом сообщает Il Gazzettino.

Читайте также:

ДТП в Италии — подробности

Отмечается, что мальчик вместе с матерью имели статус беженцев. Семья жила в Италии с другими украинцами в здании бывшего приходского дома в городе Санта-Мария-ди-Сала.

В среду, 20 августа, мать ехала впереди на велосипеде с несколькими сумками с покупками, а ребенок шел за ней пешком.

По словам свидетелей, один автомобиль остановился, чтобы пропустить мать с ребенком. Однако синий Fiat Panda, который двигался позади, совершил обгон и сбил мальчика, который еще не успел закончить переход дороги. Удар был очень сильным: ребенка отбросило более чем на 30 метров, после чего мальчик упал в кювет возле дороги.

Мальчика госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, однако, по информации медиков, у него диагностировали смерть мозга, что не оставляло надежды на спасение.

Напомним, недавно грузовик наехал на женщину. От полученных травм потерпевшая погибла на месте.

А на трассе Одесса — Рени произошло столкновение грузовика и легкового авто, в результате которого есть погибшие и пострадавшие.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
